Embuild Luxembourg a fêté ses 85 ans au Bastogne War Museum

En 1938, ces entrepreneurs ont décidé de créer la chambre syndicale de la construction. Cette dénomination est ensuite devenue chambre patronale, puis confédération de la construction avant de changer encore de nom récemment pour devenir Embuild Luxembourg. Si les objectifs sont les mêmes qu’en 1938, le nombre de membres a augmenté. Ils sont aujourd’hui 560.

Depuis la création du groupement, le secteur a considérablement évolué. Il a traversé des perturbations, une pandémie mondiale, et aujourd’hui, c’est une zone de conflit à l’est du continent qui perturbe les entrepreneurs.

“Malgré nos incessants efforts de lobbying, nous ne parvenons pas encore à influencer ni la météo, ni l’actualité internationale, a poursuivi le directeur. Mais qu’il pleuve, qu’il vente, ou que le soleil brille, sachez, que l’attention que nous vous portons reste intacte. Nous chercherons toujours à vous offrir les meilleurs services et à les personnaliser au mieux en tenant compte des nombreux défis qui nous attendent, qu’ils soient numériques, écologiques ou encore économiques.”

Dans l’après-midi, une centaine de personnes ont participé au “Battle Tour”, une balade à bord d’engins militaires américains datant de la Seconde Guerre mondiale. Les véhicules ont sillonné les routes autour de Bastogne en passant par différents lieux marquants de la Bataille des Ardennes.

Les invités ont ensuite visité l’exposition “Génération 45” et suivi le parcours d’un vétéran américain et allemand après la guerre. Ces deux histoires croisées plongent le visiteur dans l’Histoire de l’Europe de 1945 à 1989, des ruines de Bastogne jusqu’au mur de Berlin. La soirée de gala a réuni plus de 260 convives. Willy Borsus, le vice-président wallon, était également de la partie.