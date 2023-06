Houffalize : l’espace mémoriel du Square Saint-Pair inauguré

” Si le projet de restauration s’est concrétisé, c’est grâce à la combinaison de plusieurs facteurs, a rappelé le bourgmestre Marc Caprasse. Elle a été réalisée par l’équipe de Bastogne Barraks et l’entreprise d’Eugen Krings. Ensuite, une structure a été conçue pour le protéger des intempéries, la scénographie d’un espace dédié à la mémoire, la reconnaissance et le tourisme a été élaborée. L’auteur de projet, Benoît Georges et son bureau d’architecte Hordeum ont convaincu le conseil communal par la hardiesse du projet : à ma connaissance, une telle mise en scène n’existe nulle part ailleurs.”

En effet, pour donner plus de réalisme et un effet de mouvement, le char a été placé dans une situation ascendante, le canon dirigé avec une rotation de 15-20 degrés vers le côté et passant sur des décombres, représentés par de la roche. Une fausse ruine évoque le contexte de la destruction de la ville de Houffalize du 19 au 20 décembre 1944. Un baraquement, copie conforme du type de logement érigé après la Bataille des Ardennes, une pièce d’eau ponctuée de deux arches, représentant l’Ourthe où le char a été retrouvé, et des panneaux didactiques complètent le site mémoriel.

L’intérieur du baraquement reste à aménager. Une projection ainsi que des photos des événements survenus à Houffalize durant la période 40-45 pourraient y prendre place. L’idée de départ étant de réaliser un parcours didactique permettant à un touriste averti ou spontané de profiter de cette reconstitution à échelle réduite tout en se baladant de manière ordonnée sur le site.

Quant à la zone de parkings, elle a été réorganisée afin d’augmenter le nombre d’emplacements, de créer une entrée et une sortie sécurisée et de réaliser un trottoir continu pour les piétons.

” Le nerf de la guerre est tout de même conséquent : 1,3 million € sans compter l’aménagement de l’espace muséal dans le baraquement et les toilettes publiques qui seront réalisées dans les mois à venir, a précisé le bourgmestre. Le Commissariat Général au Tourisme intervient à hauteur de 530 000 €. La Province de Luxembourg participe à hauteur de 25 000 €. Gageons que le Panther de Houffalize restera un noble monument et que les générations futures ne l’oublieront pas.”