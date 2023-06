En effet, de très nombreux véhicules étaient exposés au centre de la localité, de la rue du Vieux Marché au parc communal en passant par la rue de l’hôtel de ville. L’entrée étant gratuite, le nombre de visiteurs n’a pas été comptabilisé mais aux dires des organisateurs, ils étaient plusieurs milliers à avoir choisi de vivre l’événement en direct.

Pour la première fois, une grande parade a réuni les belles américaines, dimanche matin, à La Baraque de Fraiture. Les véhicules ont sillonné les communes de Vielsalm et Lierneux, en passant notamment par Regné, Hébronval et Joubiéval, avant de converger vers le centre de la localité où ils ont été admirés par les aficionados.

Les belles américaines étaient partout au centre de Vielsalm. ©N.L.

La rue du Vieux Marché et la place de Salm ont vibré aux rythmes des musiques rock et rockabilly de The Grease Monkeys, Holy Hop Circus et From the Road. Les “burns”, ces figures réalisées à moto en faisant déraper la roue arrière, et le taureau mécanique ont produit leur petit effet. Les pétarades résonnent encore dans les oreilles des visiteurs massés à proximité.

Les pin-up, vêtues de robes vintage, étaient aussi de sortie. Elles accostaient les passants pour leur proposer de petits cadeaux. Parmi elles, Erika. “Cette animation me plaît beaucoup. Nous allons à la rencontre des visiteurs. Ils sont contents de nous voir, en particulier les enfants heureux de recevoir des sucettes.”

Jean-François Fudvoye, organisateur, dresse un bilan très positif de cette troisième édition. “La météo était au beau fixe et les participants particulièrement nombreux. Nous avons accueilli près de 500 motos et environ 300 voitures. Cette édition était exceptionnelle à plus d’un titre. Nous sommes très satisfaits du déroulement des festivités. Le 4e American Day aura lieu, au même endroit, les 15 et 16 juin. ”