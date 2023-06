Budget communal à Bastogne : un résultat positif après modifications budgétaires

La conseillère indépendante Jessica Mayon a remercié l’échevin, la directrice financière et le directeur général pour la bonne tenue de la commission. “Je note qu’avec cette modification budgétaire, le résultat reste toujours très légèrement positif. C’est une marque de fabrique depuis plusieurs années, même pendant les années Covid où un assouplissement était autorisé par la Région wallonne. La capacité actuelle d’autofinancement permet de ne pratiquement pas modifier les emprunts.”

Reste que la mandataire aurait, a-t-elle dit, opéré certains choix différemment et n’a pas souhaité donner un blanc-seing directement, préférant attendre de voir les dossiers arriver sur la table du conseil pour se prononcer en connaissance de cause et après analyse. Elle s’est donc abstenue.

Au nom de la minorité Citoyens Positifs, Frédéric Lambert a souligné que son groupe s’abstiendrait sur l’extraordinaire, précisant que vu l’état des finances, le montant pour la réfection des routes pourrait passer de 500 000 à 1 000 000 €. Le bourgmestre Benoît Lutgen a répondu que ce montant est déjà conséquent, soit cinq fois plus élevé que les années précédentes.

La délégation de compétences accordée pour recourir aux marchés publics, concessions de travaux, au collège communal lorsque le montant est inférieur à 60 000 €, au directeur général, en cas d’urgence quand la dépense ne dépasse pas 15 000 € et au chef des travaux pour les marchés publics conjoints dont le montant estimé est inférieur à 3 000 € a été approuvée majorité contre opposition.

”Je peux comprendre l’envie d’étendre la délégation de 30 000 à 60 000 € a réagi Jessica Mayon. Cela dit, lors du conseil d’avril 2019, quand nous avons voté pour la première fois la délégation, vous aviez accepté d’ajouter un article stipulant que le collège s’engageait à présenter deux fois par an au conseil communal les décisions prises par la délégation.”

Sur ce point, le directeur général a précisé qu’un document était joint lors du dernier conseil communal de l’année et que l’article relatif à la présentation au conseil est passé de deux à une fois par an. Signalons encore que décision a été prise à l’unanimité de créer deux emplacements de parking pour PMR au centre commercial Porte de Trèves.