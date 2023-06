Une bière spéciale baptisée la 1000e a été brassée pour l’occasion par Mathieu Philippe. “Cette bière blonde de caractère titre à 6,5 % d’alcool. Conditionnée en bouteille de 33 centilitres, elle a été fabriquée avec du houblon exotique. Un brassin de 2 hectolitres a été commandé, de quoi remplir530 bouteilles.”

L’étiquette représente un cerf arborant un cor de chasse. “Ce que l’on appelle la sortie est la prestation publique effectuée en uniforme”, rappelle Gérard Close, membre fondateur. Notre groupe a donc donné, à de multiples reprises une image de Houffalize, de l’Ardenne et de son folklore.”

À l’origine ? La “Clique et Majorettes”, une société constituée en 1968 autour de la maison des jeunes et qui rassemblait enfants et adolescents. Constituée de tambours, clairons, trompettes de cavalerie, elle s’est dotée vers 1972 de cors. Progressivement cette partie “cuivre” a été sollicitée séparément.

C’est à mars 1973 que remonte la première prestation autonome lors du grand feu place la gare. Depuis, les sorties se sont enchaînées. De nouveaux instruments, les trompes de Vénerie, ont été acquis en automne 1979 avec tout naturellement une tenue de cavalier. Les tenues ont été renouvelées plusieurs fois depuis, manteau rouge puis bleu et retour au rouge actuellement.

Neuf pays ont été visités : Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, U.S.A., Pays de Galles, Angleterre et Pays-Bas. Le séjour en Floride en 1982 restera un des moments forts dans la vie du groupe. Durant une dizaine de jours les sonneurs houffalois ont participé à l’inauguration d’Epcot Center à Disneyland.

Dans les statistiques, Gérard Close relève 46 participations à la Foire Ste Catherine, 36 messes de St-Hubert à Houffalize – participation à un total de 234 offices – 42 prestations pour la Confrérie “d’Il Crâss Djotte”, animations de marchés de Noël notamment à Houffalize, Bruxelles et Bérismenil.