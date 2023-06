En effet, en plus de ses espaces emblématiques, consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la Bataille des Ardennes, le musée propose désormais une formule d’activités extérieures complémentaire.

En partenariat avec le syndicat d’Initiative de Bastogne, deux roadbooks ont été créés pour permettre de découvrir quatre promenades historiques fléchées de 6 à 20 kilomètres. Ces circuits, tous au départ du parking du Mardasson, passent par des lieux iconiques de la bataille. Ces carnets dévoilent les témoignages des militaires américains et allemands et de civils belges ayant vécu un moment marquant de leur existence sur des lieux mêmes parcourus.

À bord d’un “Dodge”, un authentique véhicule militaire d’époque, un chauffeur guide parcourt le périmètre nord de la bataille de Bastogne pendant 1 h 30 en passant par le Mardasson, la dernière borne de la Voie de la Liberté, le Bois de la Paix, le Bois Jacques et le cimetière militaire allemand de Recogne.

Le “Bistrot de la Paix” plonge les visiteurs dans les années d'après-guerre avec un décor et une ambiance musicale des années cinquante. Sur la terrasse, ils découvrent, à l'arrière-plan, le Mémorial du Mardasson.

Tout au long des vacances scolaires estivales, l’équipe d’animation du musée organise des stages pour les enfants et les adolescents. Du 10 au 14 juillet, “Enquête au cœur de la bataille” fait endosser aux enfants de 6 à 12 ans le costume d’enquêteur à travers des jeux au musée et dans toute la commune. Le 18 juillet et le 22 août, les enfants découvrent la Bataille des Ardennes à travers le regard et la vie du jeune Émile. Le 20 juillet, découverte pour les 8-14 ans, de la nouvelle animation du musée “Mathilde et les femmes dans la bataille”. Enfin, le 24 août, les enfants des mêmes âges suivent cette fois “Les traces des soldats” et en apprennent davantage sur la vie des militaires allemands et américains à travers les histoires de Hans et Robert.