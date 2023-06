Un règlement plus strict pour les camps des mouvements de jeunesse à Gouvy

Au récent conseil communal, elle a proposé d’ajouter, à ce règlement, deux paragraphes, l’un concernant la capacité d’accueil, l’autre les sanctions à appliquer en cas de non-respect des règles.

Pour rappel, l’agrément fixe le nombre maximal de participants sur la parcelle visée par la demande en tenant compte de la topographie des lieux, de sa distance par rapport aux habitations et d’autres parcelles agréées étant entendu que ce nombre ne pourra jamais excéder 80 personnes par hectare avec un maximum absolu de 250 personnes par parcelle agréée.

Dans le règlement complémentaire, propre à la commune, des limites ont été fixées, à savoir, à moins de 400 mètres d’une maison d’habitation, seuls les agréments de 60 personnes maximum seront octroyés. Un camp de plus de 150 personnes devra être distant de minimum 700 mètres d’une habitation. Enfin, un même propriétaire ne pourra solliciter des agréments pour des parcelles contiguës ou proches dont le nombre total d’accueil dépasserait le cadre fixé. Le collège communal peut, sur décision motivée, octroyer une dérogation dans le cadre d’une situation particulière.

Le deuxième ajout concerne l’avertissement qui pourra être dressé par le bourgmestre en cas de non-respect des règles élémentaires en matière de tranquillité, salubrité et sécurité publique, comme laisser des enfants de moins de 12 ans sans surveillance, à l’occasion d’un hike, au camp ou sur des routes fréquentées.

Le non-respect des normes en matière de sécurité alimentaire, notamment la chaîne du froid, la conservation de l’eau potable, la propreté du camp et gestion des déchets de même que la quiétude du voisinage en matière de bruit ont été ciblés, tout comme le ramassage du bois sans autorisation du propriétaire ou encore si les feuillées ne sont pas construites, voire pas utilisées.

Le bourgmestre pourra, après deux avertissements pour des faits similaires, procéder à la fermeture du camp ainsi qu’après trois avertissements pour des faits liés à la sécurité, l’hygiène, la santé publique, le respect du bien d’autrui et/ou la tranquillité publique. En cas de manquement grave, il pourra mettre fin au camp immédiatement sans avertissement préalable.

En ce qui concerne la consommation d’alcool, les règles ne seront pas plus strictes à Gouvy. Dans ce cas, c’est le règlement provincial qui sera appliqué. Les responsables interdiront aux animés toute consommation d’alcool sur et en dehors du lieu de camp et s’assureront qu’un nombre d’animateurs encadrants soit toujours en pleine possession de leurs moyens. L’utilisation de pompes à bières sera strictement interdite. Le règlement de police relatif à l’organisation des camps comprenant les deux ajouts a été approuvé à l’unanimité.