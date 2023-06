Un hôtel 4 étoiles près de la place Mc Auliffe

Le premier volet du projet porte sur la construction d’un hôtel 4 étoiles de 83 chambres au numéro 32 de la rue de Neufchâteau. Cet établissement aura pour vocation d’attirer des touristes mais aussi une clientèle d’affaires. Le second volet consistera à construire une résidence d’une trentaine d’appartements, rue d’Assenois.

Les 83 nouvelles chambres viendront combler une partie du déficit hôtelier à Bastogne et alentours. Située à moins de 200 m de la Place McAuliffe, la zone de construction est actuellement occupée par deux maisons inhabitables. Ce projet a donc pour ambition de redonner vie à ce lieu et de participer au renforcement de l’attractivité économique et touristique locale.

Ce projet a été pensé pour s’implanter harmonieusement dans son environnement en évitant de lui porter préjudice. Ainsi, l’hôtel se prive volontairement d’un restaurant afin d’éviter d’entrer en concurrence directe avec les établissements Horeca existants. La proximité directe de cet ensemble avec le centre-ville, permettra tant aux touristes qu’aux résidents de profiter aisément des services de proximité et commerces locaux.

Le dialogue initié par le développeur avec les autorités communales, dès le début, débouche aujourd’hui sur un projet qui se veut ambitieux sur le plan environnemental et urbanistique, autant que sur le niveau qualitatif.

Cela se traduit notamment par plus de 1 000 m² de toitures végétalisées, qui participeront activement à la biodiversité et à la bonne gestion des eaux pluviales, de grands bacs de plantations intégrés dans l’architecture des bâtiments. Les appartements seront passifs, au standard PEB A + grâce à l’utilisation exclusive de système de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques installés sur les toits. Les deux niveaux de parking en sous-sol, permettront notamment une offre de véhicules électriques partagés.