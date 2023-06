Un été riche en événements grâce à l’implication de toutes les associations et tous les comités de village et de quartier, expliquent-ils.

” Quelques activités marquantes font leur grand retour cet été, souligne le bourgmestre. Parmi elles, “Relax’in Bastogne”, qui se tiendra au parc Élisabeth. Dans un espace ludique et familial, petits et grands pourront s’adonner à des activités comme le tir à l’arc, le mölkky ou encore à des jeux de cirque. L’activité sera accessible gratuitement chaque jour du vendredi 7 juillet au dimanche 27 août, de 13 h 30 à 16 h 30.”

Le Beau Vélo de RAVeL s’arrêtera à Bastogne le samedi 26 août. Les “Balades en fleurs” proposeront au public de redécouvrir les charmes de la nature à vélo ou à pied, via des itinéraires non balisés de 2,5 à 20 km, à l’aide de QR codes avec, au menu, des animations, dégustations de produits du terroir et un concert.

Convivialité toujours avec les marchés du terroir, les vendredis 21 juillet, 18 août et 15 septembre, et les Apéros d’Elisabeth de retour les dimanches 9 et 23 juillet, 13 et 27 août. Ces rendez-vous conviviaux feront la part belle aux produits, artisans et musiciens de la région.

D’autres rendez-vous, pour les familles et pour les jeunes, sont à noter à l’agenda estival, à commencer par le Golden Garden, le 15 juillet, ponctué d’un après-midi festif, avec bar lounge et six heures de DJ set. Ensuite, la soirée d’animations de la fête nationale le 20 juillet proposera jeux en bois, châteaux gonflables, marche aux lampions, parade lumineuse et bal populaire. Le samedi 2 septembre, la Family Fun day&Neon Xperience mettra de l’ambiance dans la Nuts City. Au programme, des animations familiales et foodtruck dès midi et une soirée DJ avec goodies fluo dès 18 heures Cet événement est organisé au profit de Viva for Life.

Enfin, comme chaque année à l’occasion des soldes d’été, les commerçants proposeront une nocturne, le samedi 8 juillet – Grand-rue piétonne et animations – et une braderie, le samedi 26 et dimanche 27 août avec des animations tout le week-end et la Grand-rue piétonne le dimanche après-midi. “Nous sommes ravis et fiers de pouvoir compter sur tel dynamisme déployé dans l’ensemble de la commune”, conclut Philippe Collignon, l’échevin des manifestations.