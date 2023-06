Vielsalm : un nouvel élan pour l’Horeca au lac des Doyards !

”Le chantier du hall sportif devrait être terminé début octobre, explique le premier échevin Thibault Willem. Le bâtiment sera équipé d’une cafétéria. Par ailleurs, le permis d’urbanisme vient d’être octroyé à la société Bi Cube pour construire un hôtel de 15 chambres, en lieu et place de la “Pyramide”. La relance de l’espace Horeca, anciennement “La Brasserie au Pays de la Vieille Salme”, fermée en février 2022, est également assurée. Le collège se réjouit de ce nouvel élan autour du lac des Doyards.”

La société Bi Cube a été fondée par les frères Bruyère, Jean-François, Benjamin et David, les fils de Jean-Marc, un commerçant bien connu dans la localité. Ils ont des compétences techniques dans différents domaines et exercent tous les trois un métier en rapport avec la construction. Le bureau Blog Architecture de Stavelot a réalisé les plans.

"Le bâtiment à trois étages comprendra 15 chambres, un wellness, une brasserie avec terrasse au rez-de-chaussée et un restaurant panoramique également avec terrasse et vue sur le lac. Les travaux commenceront cette année, probablement en septembre”, explique Benjamin Bruyère.

Propriétaire du bâtiment situé au numéro 52 avenue de la Salm, dans le prolongement de la Maison du Pays de Salm, le secteur Idélux Projets Publics avait lancé un appel d’offres pour la gestion de l’espace Horeca en février dernier.

Le gérant du restaurant “Les Contes de Salme”, Frédéric Hubin, son fils Benjamin et Simon Lejeune se sont associés pour relancer l’activité. “Nous avons choisi d’appeler le nouvel établissement “Dalla Strega”, en référence à la sorcière en italien, explique Benjamin Hubin. La terrasse, accessible par la passerelle via la place de Bruyère en Vosges, ouvrira ce samedi 1er juillet. Des cocktails, bières régionales, vins italiens et soft y seront servis tout comme des planches apéritives et des glaces. Le restaurant italien sera installé à l’étage. Dans ce cas, l’ouverture est programmée début octobre.”

Cet immeuble a, pour rappel, été remis à neuf en 2018 dans le but d’accroître la visibilité de la Maison du Pays de Salm laquelle accueille différents espaces et fonctions. En effet, l’ancienne Maison Payon abrite le comptoir d’accueil du syndicat d’initiative et de la Maison du Tourisme Haute Ardenne, un parcours découverte destiné à présenter l’histoire de Vielsalm, son passé ardoisier et son folklore ainsi que des espaces d’exposition.