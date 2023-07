Le collège communal de Bastogne opposé au projet de parc éolien à Marenwez

Le projet localisé le long de la N84 entre les villages de Marvie, Wardin, Marenwez, Lutrebois et le Grand-Duché du Luxembourg, porte sur l’implantation de huit éoliennes, d’une hauteur maximale de 250 mètres, et d’une puissance maximale de 50 MW. Le parc éolien pourrait produire jusqu’à 100 000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de près de 28 000 ménages. La production du parc correspondrait à 22 % de la consommation totale d’énergie de la Ville de Bastogne.

Le promoteur a expliqué qu’avant l’introduction de la demande de permis prévue début 2025, le projet sera adapté en fonction de plusieurs paramètres clés, notamment les résultats des Etudes d’Incidences sur l’Environnement, confiées au bureau d’études agréé Irco.

Dans le cadre de l’enquête publique, Renner Énergies présentera les résultats des études sous forme d’ateliers thématiques. Afin d’encourager l’implication des acteurs locaux dans le développement du projet et le partage de valeur, Renner Énergies envisage d’ouvrir la moitié du projet à la participation publique.

Plusieurs cas de figure sont possibles, notamment via la création d’une communauté d’énergie autour du parc éolien. Ce nouveau modèle énergétique d’autoconsommation collective a principalement comme intérêt de fixer le prix de l’électricité consommée localement, avec comme objectif des réductions dans la facture des riverains.

Les personnes qui souhaitent émettre des observations, suggestions et demandes concernant le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques, sont invitées à les adresser par écrit jusqu’au 13 juillet au collège communal de Bastogne. Ce dernier a déjà fait connaître sa position. Attentif à la qualité de vie des habitants, il s’opposera fermement à ce projet.