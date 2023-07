Vielsalm : le festival itinérant Bitume se pose à Regné

”La première rencontre avec les villageois remonte au mois de janvier, explique Delphine Rogister, coordinatrice du Festival. Les habitants ont manifesté beaucoup d’intérêt pour notre festival de théâtre de rue. La configuration du village se prête parfaitement à l’organisation de spectacles en plein air et sous chapiteau.”

Événement fédérateur, créé par la Compagnie du Nez Rouge, en 1995 en province de Liège, Bitume a migré en province de Luxembourg. De 2002 à 2007, il a été géré conjointement par l’ASBL Bitume et le Miroir Vagabond. “Dès 2008, en accord avec les fondateurs, nous avons repris l’entièreté de la gestion et de l’organisation, poursuit Delphine Rogister. Le Festival se déroule en itinérance dans les communes de la Roche-en-Ardenne, Vielsalm et Hotton. Depuis 2016, il a pour cadre des villages de ces communes.”

Bitume entend rendre à l’espace public son rôle d’Agora, tisser des liens au sein du village et bien au-delà en associant notamment les enfants et les adolescents. Deux stages ont été organisés. Des animations sont proposées dans plusieurs établissements scolaires cette semaine. “Nous avons lancé l’appel à toutes les écoles de la commune, précise la coordinatrice. Saint-Joseph à Vielsalm, Saint-Laurent à Grand-Halleux de même que les écoles secondaires, l’Institut du Sacré-Cœur et l’athénée royal, dans le cadre des jours blancs, y ont répondu favorablement.”

Dans le cadre de ces animations, les enfants et les adolescents, encadrés par l’équipe du Miroir Vagabond, fabriquent les éléments de la scénographie sur le thème du schiste et du fluo. Ils participent aussi à une initiation aux techniques circassiennes proposées par l’école du cirque Polichinelle.

Les deux journées de festival seront rythmées par des spectacles pour tous les goûts et tous les âges. Parmi ceux-ci, un concert pour bébés, de 0 à 3 ans, proposé par Pascale Delagnes et Damien Campion, “C’est peut-être” par le cirque Pépin, “Et après ? Métaphore clownesque d’un futur probable”, par le Cirk’Idyllique, “Charlatans imaginaires” par les Arts Nomades ou encore “J’ai mis trois histoires dans ma poche” d’André Borbé.

Le prix ? Il sera libre comme à l’accoutumée, à savoir, laissé à l’appréciation du festivalier. À Bitume, les artistes sont payés par l’organisation. Le chapeau permet de soutenir “La culture pour tous”.