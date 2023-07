Projet de parc éolien à Mont-le-Soie : réunion d’information ce mercredi

L’an dernier, le consortium de développeurs ne connaissait pas encore la localisation précise du futur parc, ni le nombre d’éoliennes.

” Il y en aura entre quatre et neuf, indiquait à l’époque Achim Langer, porte-parole de Courant d’Air. Celles-ci pourraient être implantées sur le territoire de trois communes, à savoir, Vielsalm, Trois-Ponts et Saint-Vith. Quant au choix de la configuration, aligné, en bouquet ou en courbe, il sera effectué, par la commune, sur base des résultats de l’étude préliminaire. En ce qui concerne la hauteur des mâts, deux variantes sont à l’étude : 130 m avec une hauteur totale, pâle levée, de 200 m ; et 140 m et une hauteur totale de 220 m.” En mars 2023, le mât de mesure était vandalisé.

Depuis, le projet a évolué. Le nombre d’éoliennes, la configuration et la localisation ont été précisés. La réunion d’information préalable (RIP) à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement est organisée par le partenariat entre les sociétés Luminus, Courant d’Air et Renner Energies, ce mercredi 5 juillet, à 19 heures, à la salle des fêtes de Petit-Thier.

Le projet porte sur la construction et l’exploitation d’un parc de 8 éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 7 MW, sur le territoire des communes de Vielsalm, Trois-Ponts et Saint-Vith. La présentation du projet par les partenaires sera suivie de la présentation du bureau d’études d’incidences CSD Ingénieurs et d’un échange questions-réponses.

La RIP a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet mais aussi de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques qui pourraient être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.