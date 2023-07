” La commune de Houffalize n’est pas reprise comme pôle touristique dans le SDT, a relevé d’emblée le bourgmestre Marc Caprasse. Non seulement l’attractivité touristique n’est pas prise en compte mais en plus, les spécificités rurales sont complètement niées. Le plan de secteur, applicable depuis 40 ans, est balayé d’un revers de main. Des terrains à bâtir seront gelés dans les villages lesquels ne pourront plus se développer. Comment les villages survivront-ils dans les années futures ?”

Pour l’échevin Marc Knoden, Houffalize est un pôle majeur touristique en province de Luxembourg et doit être reconnu comme tel. Le Schéma de développement territorial ne peut, ainsi, faire abstraction de l’attrait touristique de la cité des bords de l’Ourthe.

” On ne pourra plus bâtir dans les villages, a renchéri Albert Lamborelle, conseiller de la minorité l’Essentiel. À l’horizon 2050, l’objectif zéro construction devra être atteint : c’est très grave ! Les terrains à bâtir ne vaudront plus rien du tout. La perte sera importante pour les propriétaires de parcelles à bâtir. C’est inacceptable.”

Selon le même mandataire, certaines communes ont approuvé le Schéma de développement territorial sans se rendre compte des conséquences pour les habitants à moyen terme. “Les gens ne le savent pas. Les communes doivent réagir main dans la main. Je propose que l’on rédige une motion à envoyer à toutes les communes de la province de Luxembourg afin de marquer notre opposition à ce projet.”

Le bourgmestre a mis un terme au débat et a proposé de remettre, dans un premier temps, un avis totalement défavorable sur le Schéma de développement territorial, n’excluant pas d’aborder à nouveau le sujet lors d’un prochain conseil communal.