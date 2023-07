Mobilisation pour un Camerounais menacé d’expulsion à Gouvy

”Nous souhaitons nous mobiliser pour dénoncer cette procédure que nous trouvons injuste, explique Benoît Lejeune. Selon certains de nos contacts, il serait illégal de l’arrêter sur son lieu de travail. Tous ses effets personnels sont toujours à son domicile à Salmchâteau. Il n’a pas eu l’occasion de les récupérer.”

La compagne de l’employeur était présente quand deux policiers se sont présentés vers 16 heures dans l’entreprise de recyclage de métaux. “Ernest travaille chez nous depuis le 25 juin 2021, explique-t-elle. Il a un CDI, loue un appartement à Salmchâteau et est parfaitement intégré. Il s’entend bien avec tout le monde. C’est un travailleur exemplaire. Lorsqu’il a vu les policiers, il s’est écroulé et les a suppliés de ne pas l’emmener. Il a été menotté et emmené dans le combi comme s’il était un malfaiteur.”

Pour le comité de soutien, il y a urgence. “Nous sommes scandalisés par le fait qu’Ernest ait été placé en centre fermé, poursuit Benoît Lejeune. Nous avons décidé de réagir rapidement pour qu’il reste en Belgique et ne soit pas expulsé. Nous trouvons cette situation choquante et inhumaine. En effet, il a suivi une formation pour décrocher un emploi et malgré tous ses efforts, sa demande d’asile a été rejetée. Cette situation est profondément injuste.”

Un point de vue partagé par la bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard. “La situation est paradoxale : on demande aux migrants de s’investir dans le pays qui les accueille, ils font tout pour s’intégrer, trouvent du travail et un logement et malgré tous ces efforts, ils n’obtiennent pas le titre de séjour légal et sont renvoyés chez eux.”

Aurore De Keyser, responsable du service Migrants à la CSC, est, elle aussi, choquée. “Je ne connais pas ce dossier et j’ignore si cette personne a épuisé tous les recours. Quoi qu’il en soit, le placement en centre fermé est scandaleux. Ce procédé est inqualifiable lorsque le migrant ne représente pas un danger pour la collectivité. Nous avons déjà mené des actions de sensibilisation en pareil cas. Nous réfléchissons aux actions qui pourraient être menées. L’organisation d’une manifestation devant l’entreprise où cette arrestation a eu lieu pourrait être envisagée.”