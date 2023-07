Le projet de parc éolien à Mont-le-Soie inquiète les riverains

Dominique De Hemptinne, chef de projet chez Renner Energies, a rappelé que le consortium a été créé à la suite de l’appel public lancé par la commune de Vielsalm et qu’un droit de superficie sur des terrains communaux lui a été accordé.

Depuis le 27 août 2020, date de la première soirée d’échanges, le projet a évolué. Il porte à présent sur l’implantation en forêt de huit éoliennes, d’une hauteur maximale de 230 mètres et d’une puissance maximale de 56 MW. La production annuelle pourrait atteindre 110 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de près de 31 000 ménages.

La localisation retenue par le promoteur du parc éolien. ©DR

Ce parc serait à cheval sur les communes de Vielsalm (5 mâts), Trois-Ponts (2) et Saint-Vith (1), la zone de développement se situant entre les villages de Petit-Thier, Logbiermé et Grand-Halleux, sur la crête de Mont-le-soie. Ce site a été choisi pour trois raisons : la mise à disposition de parcelles communales, le potentiel venteux et les lignes de force du paysage.

La localisation a fait l’objet de nombreuses remarques du public. “L’opportunité nous est offerte de faire de la forêt un réservoir de biodiversité, pas une forêt d’éoliennes, a réagi Jacques Rondeux. Sur ce point, Lierneux a ouvert la boîte de pandores : on constate aujourd’hui que ce n’est pas l’endroit rêvé.”

Des habitants ont rappelé leur opposition au projet. “Nous sommes déjà incommodés par les nuisances diverses du zoning, à présent, on veut nous imposer des éoliennes. Qu’est-ce que ce sera après : l’enfouissement de déchets nucléaires ?”, a réagi Jérôme Schenk, porte-parole du groupe d’opposants “L’envol du rond-chêne” lequel a distribué au public le code QR de la pétition mise en ligne. Une pétition signée par près de 500 personnes.

Le bourgmestre Elie Deblire et le promoteur Pascal François. ©N.L.

Le bourgmestre Elie Deblire a rappelé que des actions ont déjà été menées pour limiter les nuisances sonores du zoning et a admis que des mesures doivent encore être prises en partenariat avec le SPW pour réduire les nuisances liées au trafic. En ce qui concerne le projet éolien, il a précisé que l’initiative ne vient pas de la commune mais d’un promoteur qui s’est intéressé au site de Mont-le-Soie. La commune a, ensuite, accordé un droit de superficie car elle aura des rentrées financières importantes via les taxes et la location des terrains à hauteur de 500 000 € par an.

Enfin, les représentants du consortium ont indiqué que le projet pourrait être adapté en fonction de plusieurs paramètres clés, notamment les résultats de l’étude d’incidences sur l’environnement lancée par le bureau d’études agréé, CSD Ingénieurs. Les remarques et suggestions peuvent être adressées par écrit jusqu’au 20 juillet au collège communal de Vielsalm, rue de l’hôtel de ville 5 à Vielsalm ou par courriel à urbanisme@vielsalm.be.