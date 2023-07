Label Handicity

”Depuis de nombreuses années, Bastogne porte une attention particulière au bien-être et à l’inclusion des personnes en situation de handicap, rappelle le bourgmestre Benoît Lutgen. La Ville a d’ailleurs obtenu le label Handicity en mai 2018. Le collège communal intègre une dimension “handicap” dans la réflexion et la construction de ses projets que ce soit au niveau des parkings PMR de l’accessibilité des bâtiments publics, des stages ou encore des structures d’accueil inclusifs pour les enfants.”

Dans le cadre de la fusion des deux communes, Bertogne et Bastogne se sont associées pour créer un CCCPH afin d’être au plus près de la réalité de ces personnes et de pouvoir répondre efficacement à leurs besoins.

” L’objectif de ce conseil est de rassembler des Bertognards et Bastognards concernés de près ou de loin par le handicap, comme des personnes handicapées, des accompagnants, des professionnels, des parents ou encore des proches afin qu’ils puissent partager leur expérience, leurs préoccupations et proposer des pistes de travail concrètes visant à améliorer l’autonomie, l’inclusion et la qualité de vie des personnes en situation de handicap”, précise Jean-Marc Franco, bourgmestre de Bertogne.

Au-delà de son rôle de consultation et de sensibilisation, le CCCPH, coordonné par le Plan de Cohésion Sociale, pourra lui-même porter des projets ayant une incidence sur la vie et le quotidien des personnes aux besoins spécifiques.

Plusieurs professionnels de l’École du Mardasson, du service Sésame, d’Altéo ou encore de l’AVIQ ont rejoint ce conseil qui sera renouvelé tous les six ans. Leurs compétences et leur expérience seront des atouts pour que Bertogne et Bastogne mènent à bien de nombreux projets en faveur de l’inclusion.