Reconstruction de la N 68 entre Vielsalm et Grand-Halleux : les travaux débuteront en mars 2024

”Un dossier de demande de travaux de réhabilitation de la chaussée et de renforcement du talus à deux endroits du tronçon de la N 68 situé entre Vielsalm et Grand-Halleux a été introduit auprès du SPW Mobilité et Infrastructures, rappelle Elie Deblire. En effet, la N 68 étant une route wallonne, toutes les décisions, réparations, mises en œuvre de dossiers la concernant sont exclusivement du ressort de la Région wallonne, et plus précisément du SPW Mobilité et Infrastructures et de la Direction des routes du Luxembourg d’Arlon. La Commune n’a donc ni le droit ni les moyens administratifs ou techniques de procéder à ces réparations.”

Le bourgmestre précise que bon nombre de visites, d’échanges et de réunions ont eu lieu lors de l’évolution du dossier au sein du gouvernement wallon. La Commune de Vielsalm a été consultée. “J’ai moi-même maintes fois interrogé l’administration à ce sujet, mais le dossier devait faire l’objet de plusieurs analyses et recevoir différentes approbations avant le début des travaux. Le 20 juin dernier, il est enfin revenu à l’administration sous statut “Exécution” : les travaux peuvent être programmés.”

Une réunion préparatoire s’est tenue le mercredi 5 juillet entre l’administration communale, l’entreprise adjudicataire à savoir la société momentanée Nelles-Bodarwé, Proximus et le SPW Mobilité et Infrastructures. Cette association des deux entreprises permettra de ne pas dépasser les délais prévus.

” Malheureusement, en raison de l’impossibilité pour la société momentanée de commencer ces travaux avant le 2 octobre 2023, de l’estimation de la durée des travaux qui est de 70 jours ouvrables dont 55 avant la pose du revêtement, et de l’imprévisibilité de la météo, les participants de la réunion ont unanimement refusé de prendre le risque de devoir laisser la route fermée durant tout l’hiver. Décision a donc été prise de démarrer les travaux début mars 2024”, souligne le bourgmestre.

Afin de sécuriser l’endroit et le passage de véhicules pour encore un hiver, il est prévu que la société adjudicataire élargisse la voie sur le premier effondrement du côté de Vielsalm – comme cela a été fait du côté de Grand-Halleux – et que, pour début septembre 2023, le SPW installe des séparateurs d’autoroutes le long des effondrements. Par ailleurs, au printemps 2024, durant la durée des travaux, une attention particulière sera accordée au renforcement de la sécurité sur la déviation de Mont-le-Soie et la traversée du village de Petit-Thier.