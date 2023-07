”Le bilan positif de l’an dernier nous encourage à garder ce lieu, souligne le comité dans un communiqué. La configuration du parc nous permet d’installer des places assises pour tout le public, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Pour répondre au confort visuel, le sabbat sera joué sur un podium surélevé. La traduction simultanée en français et néerlandais se fera à nouveau sur écran géant.”

Les candidats à l’intronisation ? Le Salmien Alain Dubru, président du festival “Let There Be Rock”, David Greuse, alias Freddy Tougaux, chroniqueur sur la Première dans les émissions” C’est Presque Sérieux” et “Le Grand Cactus”, et, enfin, Frédéric Waseige, ancien footballeur et consultant sportif.