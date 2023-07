La 73e Fête des Myrtilles animera Vielsalm ce 21 juillet

Comme le veut la tradition, les festivités débuteront dès 10 heures avec l’ouverture officielle du marché artisanal. Cette année encore, une ambiance musicale ponctuera la matinée. La “garden funky” servira de trait d’union entre l’apéritif de la fête nationale devant la maison communale et le début du cortège.

Composé de 24 chars et groupements, le cortège démarrera à 14 heures de la gare et empruntera les rues habituelles du centre. Après le parcours, l’ensemble des participants rejoindra le parc communal où chaque groupe sera présenté et exécutera une petite démo de son animation du jour.

Côté nouveautés, un plan avec le tracé du cortège et les endroits clés des animations sera distribué aux entrées, en plus du programme du jour et de l’ordre du cortège. Plusieurs places de parking seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite, rue des Combattants 5, sur réservation au 0488/45.54.42. Enfin, un ancien métier via un nouveau groupe folklorique local intégrera le cortège. Il s’agit d’Artrait : le petit Hourî et ses amis”.

Dès 18 heures, place aux concerts avec Talkeys, un jeune talent originaire de Manhay, puis le retour de Big Fiesta qui chantera un répertoire festif et populaire. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré en fin de soirée.

Des points de contrôle se trouveront aux différentes entrées de Vielsalm – avenue la Salm, place Paulin Moxhet, feu rouge de la Rue Hermanmont. L’entrée au cortège est fixée à 5 € par personne et est gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans (inclus). Entrée gratuite en soirée.

Les participants au cortège 2023, dans l’ordre de passage :

1. Débuché du Val de Salm

2. La Confrérie de la Myrtille de Salm

3. Comité des Fêtes : les géants et les miss de Bruyères-en-Vosges

4. Boga’s : les cités d’or

5. Groupe d’enfants de Salmchâteau

6. Fanfare L’Ardennaise de Trois-Ponts

7. Hei Loo Hiboux : Stempunk

8. Troupe François Lespes : Médiéval

9. La Confrérie des Disciples de Faustine

10. Club des Jeunes de Rencheux : le chantier

11. Djoyeux Cooytais : au temps des Tsars

12. Unité Scoute de Vielsalm : Four à tarte

13. Artrait : le petit Hourî et ses amis

14. Hinderhausen : danses folkloriques

15. Pas de Quartier : Deep Purple made in Salm

16. Aldringen : la ferme et la récolte des pommes de terre

17. Alkuone : les drapeaux

18. Harmonie St-Aubin de Gouvy

19. Chipies de Bastogne et leurs pompons

20. Troupe de la Martinique : Baryl land

21. Bruno Djarane : Dream Ocean

22. Anacaona : Anacaona, la dernière reine indienne d’Haïti

23. Brass-band ‘’Les Echos de la Salm’’

24. Les Macralles du Val de Salm