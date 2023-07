” La direction du SPW – DPA, fonctionnaires délégué et technique – habilitée à délivrer les permis pour installer des éoliennes industrielles a décidé de refuser le permis au promoteur, souligne Jean Devillers, pour le CA de ADRB. Pour les membres de notre ASBL, il s’agit là d’une décision logique au vu du dossier technique exhaustif rentré en fin d’enquête publique, concernant principalement les incidences insoutenables de ce projet sur l’environnement.”

Opposition citoyenne

Il faut se rappeler que, il y a plus de 4 ans, lors du lancement de ce projet, dans le cadre de la RIP, déjà plus de 800 lettres d’opposition citoyenne avaient été émises. “Dès cette époque, nombre de citoyens étaient sidérés qu’on puisse songer à installer de tels engins industriels en forêt, à la Baraque de Fraiture, sur le haut massif ardennais, région aux paysages remarquables appréciés depuis des siècles. Il en était de même pour les dégâts environnementaux sur diverses faunes, notamment l’avifaune.”

Par la suite, le promoteur persistant dans son projet, plus de 2500 lettres d’opposition ont été déposées, pendant l’enquête publique, dans les communes de Lierneux, Manhay, grâce à la collaboration de “Vent Debout”, et de Vielsalm, où des habitants redoutent des nuisances paysagères et environnementales, entre autres, à Fraiture.

”Ces milliers de lettres d’opposition sont d’autant plus conséquentes qu’elles émanent d’une région dont la densité de population est une des plus faibles du pays. Ces citoyens, qui s’informent, osent émettre des critiques fondées et doivent ici être remerciés et félicités. Luminus a, à présent, la possibilité d’introduire un recours auprès du gouvernement Wallon contre cette décision de refus, et nous y ferons face, jusqu’au Conseil d’État”, conclut Jean Devillers.