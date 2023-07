On ne change pas une formule qui gagne. Le parc communal de Vielsalm a servi de cadre au traditionnel rassemblement des sorcières salmiennes pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Les trois personnalités en compagnie du nouveau "champêtre" Grégory Kucharski. ©EDA

Le Salmien Alain Dubru, président du festival “Let There Be Rock”, David Greuse, alias Freddy Tougaux, chroniqueur sur la Première dans les émissions” C’est Presque Sérieux” et “Le Grand Cactus”, et, enfin, Frédéric Waseige, ancien footballeur et consultant sportif, ont été intronisés.

Le groupe "Pas de Quartier". ©N.L.

Toujours très en forme le lendemain, les Macralles du Val de Salm ont animé le cortège de la 73e Fête des myrtilles. Tout comme le groupe “Pas de Quartier”, au son de la musique de Deep Purple, les géants et les miss de Bruyères-en-Vosges, Artrait, le petit Hourî, le petit-fils de Pol Guillaume et bien d’autres.

”Le bilan de l’édition 2023 de la Fête des Myrtilles est très positif, souligne Joseph Denis, président du Comité des Fêtes. En effet, nous comptons 5 074 entrées payantes au cortège, contre 4200 en 2022. Les festivités se sont très bien déroulées grâce à une météo clémente.”