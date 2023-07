Un Trail Center de 24 pistes VTT sera bientôt créé à La Baraque de Fraiture !

Le 26 juin dernier, en effet, le conseil communal de Vielsalm avait décidé de répondre au nouvel appel à projet “Aménagement de trois sites nature dédiés au VTT”, afin de créer un Trail Center VTT à La Baraque de Fraiture. Ce second appel à projets autorisait le partenariat entre pouvoirs subordonnés en tant que porteurs du projet.

Vingt-quatre nouvelles pistes VTT seront ainsi créées et participeront à la diversification des activités de la station de ski de la Baraque de Fraiture en dehors de périodes enneigées. Les liaisons envisagées entre les différents sites de spéciales permettront de proposer une vraie expérience touristique à côté de la dimension sportive, puisque les trois localités touristiques bénéficient de commerces et d’un Horeca adaptés à ce type de tourisme de moyenne durée.

Ce site nature dédié au VTT bénéficiera d’une marque “Baraque” dont la renommée n’est plus à faire et d’une situation géographique idéale aux abords de l’autoroute E25, à moins d’une heure des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Luxembourg,

Un budget de 1 000 000 € est attribué par le gouvernement de Wallonie pour la réalisation de ce nouveau Trail Center VTT. Une infrastructure d’initiation et un pumptrack seront également créés en complément des traces de trail VTT.

”Le Trail Center de Vielsalm est l’un des trois projets de nouveaux sites nature dédiés au VTT retenus par le gouvernement de Wallonie, précise Valérie De Bue. Les deux autres s’installeront à Vresse-sur-Semois et Liège. Ensemble, ils proposeront près d’une centaine de nouveaux parcours VTT permanents. Ils renforceront l’offre touristique VTT et seront dotés d’infrastructures spécifiques d’accueil. Ils permettront la pratique du VTT dans des zones définies et participeront ainsi à la préservation de la nature.”

Le développement de la pratique du VTT en Wallonie s’est accentué ces dernières années. Aujourd’hui, il n’y a pas moins de 200 000 Wallons adeptes en la matière et de nombreux amateurs provenant de l’étranger.

” La création de Trails Centers augmente l’attractivité touristique de la Wallonie et permet de satisfaire de nouveaux publics. Grâce à leur situation mais aussi à leur offre diversifiée, ils visent notamment à attirer des touristes et à générer des nuitées. Ils participent également au développement des commerces locaux et renforcent le positionnement de la Wallonie en matière de tourisme sportif”, conclut la ministre du Tourisme.