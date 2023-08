PCDR à Bastogne : “Un outil participatif fructueux en termes de développement rural”

L’actuel PCDR est arrivé à terme. Le bourgmestre, Benoît Lutgen, et l’échevin de la Ruralité, Bertrand Moinet, dressent un bilan positif. En effet, sur les 10 dernières années, la CLDR s’est réunie à 38 reprises et a pu concrétiser 36 projets, dont la création de la maison de village d’Arloncourt et l’aménagement du Bûcher de Lutrebois. 15 projets sont toujours en cours.

”En matière d’économie, deux objectifs prioritaires ont été définis : accompagner les indépendants dans une dynamique sociale et soutenir le monde agricole pour la transformation et la vente des productions. La création d’un hall relais agricole permettra de répondre à ces objectifs”, souligne Benoît Lutgen.

Ce hall, véritable centre de valorisation des produits de l’agriculture locale, comprendra une cuisine pour les collectivités, un atelier de transformation de la viande et du lait, un espace de vente directe de produits artisanaux auprès des particuliers.

Développé en partenariat avec les Communes de Bertogne, Fauvillers, Tenneville, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre, le projet mettra en valeur les producteurs locaux notamment grâce à l’organisation de marchés de produits de terroir. L’investissement total de 2,5 millions d’euros sera subsidié en partie par la Région wallonne. Les travaux débuteront dans les prochains mois.

Sur le plan de la mobilité, l’aménagement de la place de Bourcy, prévu en 2024, fait partie des projets de la CLDR. Estimée à près de 850 000 euros, la place comprendra notamment des espaces partagé et piétonnier, bordé d’arbres, une aire de barbecue et des services pour les cyclistes.

L’énergie reste au cœur des débats de la CLDR. Celle-ci a notamment participé à la mise en œuvre du Plan d’Action Énergie Durable – Climat dont l’objectif est de positionner Bastogne en tant que Commune exemplaire dans le domaine de l’énergie, notamment en atteignant la neutralité carbone dans les meilleurs délais.

Si certains dossiers ont été mis en suspens durant la crise sanitaire, plusieurs projets d’aménagement d’espaces publics sont toujours en cours de réflexion, comme la création de places villageoises à Marvie, Moinet, Mageret. Arrivé au terme de ses 10 ans d’existence, l’actuel PCDR doit être renouvelé. Il le sera avec Bertogne dans le cadre de la fusion des deux communes.