21e Carnaval du Soleil à Houffalize : “Nous espérons passer entre les gouttes”

”Nous avons, en général, de la chance avec la météo et on espère que ce sera à nouveau le cas, en particulier dimanche après-midi, au moment du cortège, souffle Sylvie Dislaire, présidente du comité. À ma connaissance, une seule édition, en 2009, a été copieusement arrosée par la pluie. Manu 1er s’en souvient. Les autres années pluvieuses, nous passions entre les gouttes. Cela dit, excepté pour le cortège, nous avons un plan B. Le chapiteau, sur le parking d’Houtopia, a été agrandi. S’il pleut, l’intronisation s’y déroulera samedi dès 18 heures.”

L’an dernier, le Roi Dubuiss’1er, alias Olivier Dubuisson, et la Reine Vinch’1ère, Vinciane Foguenne, avaient défilé sous un soleil radieux. Qui pour leur succéder ? Plusieurs noms circulent, comme Julien Guillaume, Romain Dethier, Laurent et Lindsay Marchal ou encore Vanessa Schreiber. “L’un de ces noms est le bon, annonce la présidente. En 2022, l’intronisation d’un Roi et d’une Reine était un one shot. Pour cette 21e édition, nous renouerons avec la tradition du Roi Soleil accompagné d’une princesse.”