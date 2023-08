Erik Truffaz “Rollin&Clap”, The International Trumpet Ensemble et Dhafer Youssef se succéderont, ensuite, sous la toile. Dans le club, au menu, deux quartets, Pascale Elia Jazz et Foliez Amato. Lafontaine Jazz-Band s’installera sur la scène Henry Vestine, à proximité de la stèle dédiée à cet artiste trop tôt disparu.

Blues rock au programme dimanche avec, sous chapiteau, dès 16 heures, Muddy What ?, The Cinelli Brothers, Alabama Mike et Justina Lee Brown&Band. Dans le club, les festivaliers découvriront The Backscratchers, One Rusty Band et T.Rogers&Jeno Fekete : Chicago Blues Union. Enfin, Tiger Rose investira la scène Henry Vestine. Programme complet sur www.madelonne.be