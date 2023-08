21e Carnaval du Soleil à Houffalize : le Roi Lo 1er et la princesse Estelle ont été intronisés

Les noms du nouveau Roi Soleil et de la nouvelle princesse carnaval ont été dévoilés, samedi soir, sous chapiteau, et pas, comme à l’accoutumée, devant la maison communale de Houffalize. La pluie s’est, en effet, invitée à la soirée d’intronisation du 21e Carnaval du Soleil et les organisateurs ont activé leur plan B.