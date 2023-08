21e Carnaval du Soleil à Houffalize : 2 600 entrées payantes

La présidente du comité, Sylvie Dislaire, dresse un bilan très positif. “Le cortège carnavalesque n’a, certes, pas été épargné par la pluie, mais le public était bien au rendez-vous, souligne-t-elle. La veille, l’intronisation du Roi Soleil et de la princesse s’est déroulée, au sec, sous le chapiteau. Nous avions de grandes inquiétudes pour le déroulement du cortège, au vu des bulletins météo, tant pour les participants que pour le public. Nos craintes se sont finalement estompées : aucun participant ne s’est désisté et nous comptons 2 600 entrées payantes. C’est évidemment moins qu’en août 2022, date à laquelle le carnaval, sous le soleil, avait attiré plus de 6 500 personnes. ”

Le Roi Soleil Lo 1er et la princesse Estelle ont succédé au couple royal formé par Dubuiss’1er, – Olivier Dubuisson, et Vinch’1ère, Vinciane Foguenne. Laurent Marchal, passionné de rallye automobile, arborait une voiture miniature sur son sceptre. Quant à Estelle Schloune, 24 ans, elle portait une robe verte en référence à son mouvement de jeunesse préféré, le Patro.

Pendant un an, le Roi Soleil et la princesse représenteront la Cité des bords de l’Ourthe dans les carnavals organisés aux quatre coins de la province de Luxembourg. Leur périple prendra fin en août 2024, date à laquelle ils seront de retour et passeront le flambeau à leurs successeurs. Ils poursuivent le même objectif que le comité : faire revenir le soleil pour la 22e édition !