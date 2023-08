” C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami, Hervé Midré, soulignent les membres de la Liste du bourgmestre, sur leur page Facebook. À ses enfants et à tous leurs proches, l’ensemble de la famille de la Liste du bourgmestre présente ses condoléances les plus sincères et émues.”

” Conseiller communal et conseiller de l’action sociale, Hervé a consacré du temps à la vie publique et à la défense du bien commun, poursuivent-ils. Il était un mandataire assidu, humble, apprécié et très à l’écoute des problèmes rencontrés par les citoyens. Il était toujours prêt à rendre service, à échanger sur tous les sujets et à nous éclairer de ses idées.”

”Hervé, un vrai généreux, un bâtisseur de liens entre les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes à qui nous rendons hommage et témoignons notre immense reconnaissance.”

Ses funérailles se dérouleront à l’église de Vielsalm ce mercredi 16 août à 14 heures.