La réouverture de la piste de ski alpin en plein été fait des heureux !

Les amateurs de sensations fortes n’étaient évidemment pas chaussés de ski. Ils ont dévalé la piste de 700 mètres, à vélo ou en mountain kart. Parmi eux, Lucie. Une première pour cette jeune fille de 13 ans, originaire de Bouillon, accompagnée de ses grands-parents. “Quand on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi s’attendre et il vaut mieux être prudent, a-t-elle soufflé. “La première fois, j’ai freiné à plusieurs reprises pour ne pas aller trop vite. Plus à l’aise, par la suite, j’ai eu de bonnes sensations.”

Roch Gobels, le patron de Ski Action. ©N.L.

Pour remonter, il suffit d’accrocher le petit bolide au “tire-fesses”. Roch Gobels, le patron de Ski Action, assure une surveillance en haut de la piste afin de s’assurer que le mountain kart est décroché en toute sécurité. Cette réouverture d’une piste de ski alpin en plein été s’inscrit, vous l’aurez compris, dans la volonté de développer le site en dehors des périodes de neige.

En effet, les épisodes neigeux seront, sans doute, plus réduits, dans les années qui viennent en raison du réchauffement climatique et les gestionnaires s’y préparent. Au cours de la saison 2022-2023, les pistes de ski ont ouvert douze jours. Une large réflexion est en cours pour trouver des alternatives. Au moutain Kart devrait s’ajouter un parcours d’accrobranches.

Roch Gobels rappelle que le test effectué pendant les vacances de printemps a été concluant. Cinq mountain kart ont été acquis. Un nombre qui devrait doubler prochainement. Ce petit véhicule à trois roues ressemble à un kart et à un vélo, avec un guidon et des freins. Il n’y a pas de pédales parce que le but n’est pas de pédaler mais de dévaler la pente. La montée est assurée par le remonte-pente.

Ce concept, inédit sur les hauteurs de la commune salmienne, n’est pas neuf. “Il a déjà été proposé au centre de ski alpin d’Ovifat, poursuit Roch Gobels. En France, il est très répandu dans les stations de sports d’hiver, avec ou sans neige. Les petits véhicules mis en location chez nous ont été fabriqués en Allemagne, à Munich.”

Cette nouveauté est proposée, sur réservation, à partir de 11 ans (taille d’au moins 1,40 m). Le port du casque est obligatoire. Le prix a été fixé à 20 € pour cinq descentes. Un montant de 3 € est demandé par descente supplémentaire. Des VTT électriques et des mountain bike sont mis en location, depuis peu au prix, de 45 € et 20 €, la demi-journée, de 55 € et 30 € la journée. Infos et réservation : 0474 71 24 50.