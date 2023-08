Une rue porte son nom à Libramont: mais qui est ce mystérieux docteur Lomry?

Il a consacré sa vie professionnelle à améliorer l’hygiène et à lutter plus efficacement contre les épidémies.

Dans ses recherches, M. Siméon révèle notamment que ce docteur, était né à Honvelez (Gouvy), le 3 avril 1868. "En juillet 1894, poursuit l’auteur, il termine ses études de médecine à l’université de Louvain et y reste comme préparateur pour les cours d’embryologie et de microscopie biologique."

On le retrouve à Berlin fin 1896 dans le service du professeur Koch, découvreur du bacille tuberculeux 14 ans plus tôt. "Il passe aussi par Vienne et Prague s’intéressant surtout aux maladies de la peau et à un sujet qu’il n’abandonnera plus jamais: l’hygiène. Mais, au lieu d’une possible carrière académique, il retourne dans sa région natale et devient médecin de campagne à Rogery, et à Courtil", poursuit M. Siméon.

Le choix de Libramont au lieu d’Arlon ou Neufchâteau

En 1912, est créée l’inspection d’hygiène du gouvernement pour la province de Luxembourg, dont la principale activité sera celle du service de désinfection.

À sa tête, le docteur Pierre Lomry qui vient de décrocher son diplôme de spécialiste en bactériologie.

Il faut trouver un bâtiment pour abriter ce nouveau service provincial.

La localité de Bovigny est trop excentrée, les déplacements longs et parfois difficiles. On cherche ailleurs. Arlon fait deux propositions: l’hôpital militaire et un emplacement près de la gare, mais rien ne convient, écrit encore M. Siméon.

"Neufchâteau propose sa prison. Proposition refusée. Le bourgmestre de Bertrix, le docteur Lifrange, est disposé à céder, à l’institut, un terrain d’un hectare et demi près de la gare. Seul point négatif: un agrandissement ultérieur n’est pas possible.

C’est finalement la proposition de la Commune de Libramont qui est retenue: deux hectares de terrains offerts avec la possibilité d’agrandissement. Autres atouts: position centrale, engagement de la commune à construire le chemin d’accès.

Les inspecteurs vétérinaires et d’hygiène des denrées alimentaires résident déjà à Libramont".

L’institut, dessiné par l’architecte Lamy d’Arlon, est finalement inauguré le 12 septembre 1937.

Il est dédié, comme le rappelle la façade, "aux Luxembourgeois tombés lors de la guerre 14-18".

L’abissage, coutume oubliée

Dans un autre chapitre, la brochure du Cercle d’histoire, Étienne Jacques aborde aussi une pratique oubliée, à savoir l’abissage, c’est-à-dire l’opération d’inonder volontairement les prés en automne et au printemps en détournant une rivière, pour fertiliser le sol avec le limon.

La brochure est vendue 5€. On peut s’abonner en versant 10€ au compte BE81068225059124.

Infos: 061/22 38 87 ; louis.simeon@gmail.com et o_orianne@hotmail.com