Projet de parc éolien à Courtil : une pétition en ligne

”Notre ASBL compte 58 membres et presque 800 sympathisants, rappelle le président Stéphane Petit. Nos membres les plus actifs sont passionnés de transition énergétique, des questions et solutions concernant le dérèglement climatique mais également de la protection de la nature et des espaces non artificialisés par des activités humaines. Nous pensons qu’une transition énergétique vers des modes de productions bas carbone est absolument nécessaire mais ne peut être effectuée au détriment de la biodiversité et des paysages.”

Stéphane Petit rappelle qu’en mai 2021, il a été demandé à Luminus et à la commune de Gouvy de suspendre des travaux de pose d’un mât de mesure sur les terrains communaux du bois de la Ronce. En cause, la seule nidification naturelle de Nyctale de Tengmalm en Région wallonne se situait à une centaine de mètres de ce mât.

” L’environnement y est propice à tout niveau biologique et ce phénomène s’observe à cet endroit depuis 5 années consécutives, poursuit-il. Notre démarche dépasse de loin une simple réclamation par rapport aux nuisances visuelles ou sonores que ce projet engendre pour les riverains. C’est d’abord en termes de protection des espaces naturels précieux et irremplaçables que nous portons notre action.”

Les opposants s’inquiètent par ailleurs de l’impact sur les nappes phréatiques. En effet, dans le massif forestier de la Ronce et à proximité directe d’une des éoliennes prévues se trouvent les principaux captages d’eau de la commune. Ceux-ci approvisionnent les habitants des villages avoisinants, mais également la brasserie Lupulus. L’enquête publique se clôture le 15 septembre.