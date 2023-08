” La directrice Marilyse Servais travaille à Bruxelles en qualité de chargée de mission, pour au moins un an” explique la nouvelle directrice FF. Je suis entrée en fonction le 1er juin dernier et j’ai découvert une école familiale, un enseignement très diversifié, permettant à chaque élève de trouver sa place. Nos différentes structures leur permettent, en effet, de tracer leur chemin en choisissant parmi une offre d’enseignement inédite, des sections générales, sportive, différenciée en passant par les techniques éducatives jusqu’à la coiffure, la construction, la carrosserie, la mécanique garage ou encore la boulangerie-pâtisserie.”

Dès ce jeudi 31 août, date de rentrée des classes dans le secondaire, de la 2e à la 7e année, ce panel s’élargira encore grâce à l’ajout de nouvelles options dans les deux implantations. À Vielsalm, une 4e année professionnelle conducteur d’engins de chantier, complétera le degré qualifiant, soit les 5e et 6e CEC déjà très demandés. “Grâce à ce nouveau parcours de formation qualifiante, les carrossiers auront désormais la possibilité d’effectuer une 4e année professionnelle, qui viendra s’ajouter aux 5e et 6e années déjà en place, permettant ainsi une continuité dans leur apprentissage”, précise Nadeige Renkin.

À Manhay, c’est un CEFA – Centre d’Éducation et de Formation en Alternance – 7e gestion qui ouvrira ses portes en collaboration avec le CEFA Nord Luxembourg. Les élèves diplômés de l’enseignement qualifiant de n’importe quelle école ou section pourront suivre deux jours de cours pour obtenir le certificat de gestion tout en travaillant le reste de la semaine en entreprise chez un patron. Cette ouverture représente une belle opportunité pour les jeunes de la région.

Toujours à Manhay, Christelle Legrand a repris la direction de l’implantation fondamentale. “Cette implantation familiale et conviviale offre un cadre rassurant et opte pour une pédagogie adaptée et ouverte vers l’extérieur comme l’école du dehors. À Vielsalm, c’est Bernard Sireuil- Bauwens qui dirige l’implantation fondamentale en amenant de nouvelles idées ainsi qu’une écoute attentive et une réelle disponibilité pour les familles. Au sein de l’implantation de Rencheux, Nicolas Guebel, directeur adjoint, coordonne l’organisation générale. L’internat, quant à lui, continue sa belle croissance avec une nouvelle administratrice, Emilie Libioul à sa tête”, complète la directrice FF.