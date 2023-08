Houffalize : inauguration de la “Justice de paix” ce dimanche 3 septembre

La Commission Locale de Développement Rural proposera, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, une visite guidée du bâtiment et un jeu de piste pour les enfants. L’occasion de découvrir les deux locaux des Z’Ateliers, la salle polyvalente, les cinq appartements, dont un pour PMR, et le local du Théâtre du Sursaut.

La journée inaugurale sera également ponctuée par un atelier bricolage animé par le Miroir Vagabond et les Z’Ateliers, la projection de films d’animations et vidéos réalisés par les Z’Ateliers, la présentation des 24 nouvelles activités créatives, en présence des animateurs, un atelier “éveil théâtral” pour les petits, animé par Hélène Pirenne, des rétrospectives, du Théâtre du Sursaut et de la Justice de paix, depuis l’époque de l’hôtel de Liège et une expo “Art, on dit”.