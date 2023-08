Rentrée judiciaire : le scandale Veviba et le home-jacking de Givry en correctionnelle cette année

La procédure judiciaire avait entraîné le retrait par le ministre fédéral de l’Agriculture Denis Ducarme et par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) de l’agrément délivré à l’entreprise. Laquelle avait ensuite été déclarée en faillite, entraînant le licenciement de 54 personnes en 2019.

Le dossier en est actuellement au stade du règlement de la procédure, indique le parquet du Luxembourg. Si la chambre du conseil devait ordonner le renvoi de l’affaire en correctionnelle, alors le dossier pourrait être fixé dans le courant de l’année judiciaire 2023-2024 devant l’un des tribunaux de la province du Luxembourg.

L’année judiciaire sera également marquée par le procès des auteurs présumés d’un home-jacking commis le 17 mars 2022 à Givry, dans la commune de Bertogne. Le jour des faits, deux individus ont fait irruption au domicile d’un habitant du village âgé d’une soixantaine d’années pour lui réclamer de l’argent sous la menace d’une arme à feu. Arme dont ils s’étaient servis pour lui tirer de dessus.

Frappé à plusieurs reprises et blessé par balle au niveau du crâne, le Bertognard était finalement parvenu à s’enfuir. Deux suspects de 35 et 39 ans avaient été privés de liberté plusieurs mois plus tard, le 11 janvier, “à l’issue d’une enquête de longue haleine et grâce à l’excellent travail des enquêteurs de la Zone de police Centre Ardenne”, avait fait savoir le parquet du Luxembourg à l’époque. Ils avaient été inculpés de tentative d’extorsion avec violences et menaces, l’un des deux devant également répondre de tentative de meurtre.

Vendredi, la Chambre du Conseil a ordonné le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel. La date n’a pas encore été déterminée. Le dossier devrait être fixé dans la première partie de l’année judiciaire, a indiqué le parquet du Luxembourg en fin de semaine.