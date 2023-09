De nombreuses confréries de la province, dont les Herdiers d’Ardenne de Bastogne, la Crâss D’jotte de Houffalize ou encore le Glorieux Saint-Hubert de Harre, avaient répondu à l’invitation.

Les quatre nouveaux membres "honoris causa". ©N.L.

Deux nouveaux membres effectifs, nommés “Masuirs” et quatre membres “honoris causa” – Michel Tourbach, Jonathan Lallemant, Philippe Winand et l’abbé Fréderic Lutete – appelés cueilleurs d’honneur, ont été intronisés. Après avoir dégusté l’élixir et le pâté aux myrtilles, ils ont prêté le serment d’usage.