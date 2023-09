La “Justice de paix”, une maison de village de 3,8 millions € à Houffalize

Emblématique du PCDR, ce projet l’est à plus d’un titre, comme l’a rappelé Catherine Servotte, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie. Sa taille, d’abord, à savoir l’aménagement, sur 1 200 m2, d’une salle polyvalente de 220 places assises avec une cuisine équipée, au rez-de-chaussée, d’un espace culturel au premier étage, de quatre logements Tremplin et d’un appartement PMR au deuxième et troisième étage. Son coût, ensuite. Outre l’achat du bâtiment pour un montant de 450 000 € subsidié à concurrence de 367 000 €, la transformation représente un investissement de 3,8 millions € dont 2 108 569 € financés par le développement rural et 30 000 € par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Le résultat de deux ans de travaux, présenté aux Houffalois, dans le cadre d’une visite guidée organisée par la CLDR, est à la hauteur des attentes de Stéphane Deprée, animateur culturel, à l’initiative des Z’Ateliers, proposés pendant 23 ans à Houtopia, et des autres acteurs culturels, comme Hélène Pirenne, la responsable du Théâtre du sursaut. Le panel s’élargira avec, en plus des Z’Ateliers new-look, de théâtre, céramique, arts plastiques et de bien d’autres activités destinées aux enfants, adolescents et adultes. Dans la déco, les nains rappellent qu’un partenariat public privé a été conclu avec la brasserie d’Achouffe.

En parallèle de la “Justice de paix”, deuxième projet du PCDR après Bonnerue, d’autres projets financés par le développement rural sont en bonne voie. Il s’agit des maisons de village de Sommerain et Tavigny dont le récent conseil a approuvé la convention et de la maison du Parc Naturel des Deux Ourthes. “Le Programme Communal de Développement Rural ne se limite pas à des projets financièrement lourds, a relevé Catherine Servotte. Depuis l’approbation du PCDR le 20 mars 2014, les initiatives citoyennes se sont succédé avec comme point commun la participation des habitants et le soutien de la commune. Les Sètches Pires, Houff’archive, le cercle d’étude sur le canal de Bernistap ou encore la mise en place d’un potager partagé à Sertomont, route de La Roche, sur une colline dont les terrasses sont retenues par des murs en pierres sèches sont quelques exemples parmi d’autres.”

Signalons encore qu’une journée portes ouvertes est organisée le samedi 23 septembre au potager de Sertomont. Une dizaine d’activités en lien avec le jardin, la nature et le patrimoine y seront proposées de 10 heures à 16 heures.