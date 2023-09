Une maison pour personne électro hypersensible à Steinbach

Insomnies, maux de tête, fatigue, troubles digestifs : voici les symptômes les plus courants qui accablent les personnes électro hypersensibles. Ce dérèglement physiologique, causé par des ondes haute fréquence émises par des antennes relais de la téléphonie mobile, les téléphones portables, le wifi, les objets connectés et des basses fréquences liées aux lignes électriques, radiateurs et autres plaques de cuisson électriques, affecte aujourd’hui plus de 5 % de la population belge, soit près de 570 000 personnes.