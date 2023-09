Bastogne : deux ultratraileurs décrochent le mérite sportif individuel

Dans la catégorie “Mérite sportif individuel”, deux passionnés d’ultra-trail, Grégory Touchèque et Rémi Perrin, ont été récompensés. Ils ont participé à l’Ultra Trail du Mont Blanc, un parcours de 170 km avec un dénivelé positif de 10 000 mètres, le tout en 40 heures pour Rémi et en 40 h 50 pour Grégory.

Quant au mérite sportif collectif, il a été remis aux “Corridas du Pays de Bastogne”, soit six clubs de course à pied rassemblés autour d’un challenge commun : courir, par tous les temps, avec comme mot d’ordre la participation plutôt que la compétition. Les vainqueurs, Cathy Léonard et Kévin Rivière, ont également été mis à l’honneur.

Le trophée du “Fair-Play” a été attribué à deux judoka, Roger et Denis Cenné. Première ceinture noire du club de Judo de Bastogne en 1970, Roger Cenné a transmis sa passion à son fils, Denis. Tous deux sont passés du stade de judoka à celui de coach dans l’optique d’enseigner le judo au plus grand nombre.

Dans la catégorie “Défi sportif”, Jean-Pol Serré a été récompensé. Ce sportif s’est lancé un défi un peu fou, à savoir rejoindre le Cap Nord à vélo, seul et en autonomie. Son but : attirer l’attention localement sur le réchauffement climatique et montrer qu’il n’est jamais trop tard pour faire un geste, tout en récoltant des fonds pour deux associations.

Enfin, le “Coup de cœur” est revenu à Christian Magerotte. Ce Bastognard a ouvert son premier club de ju-jitsu à Bastogne en 1988. Après 35 années d’apprentissage, de perfectionnement et d’enseignement, il a décidé de se consacrer à sa famille, sans pour autant abandonner la pratique.