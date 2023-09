Bastogne : inauguration de l’aire multisport et de la piste équestre rénovée à Rachamps

”L’ancien comité a introduit la demande auprès du collège communal, explique Jean Remy, ancien président du cercle hippique. Le nouveau revêtement appelé “BD Gump” est composé de granulats de caoutchouc naturel recyclé. Du sable y a été ajouté pour garder l’humidité. Les entraînements ne seront plus interrompus s’il gèle.”

Créé dans les années septante, le cercle hippique compte une quinzaine de cavaliers, tous propriétaires de leur cheval. “Un deal a été conclu avec la commune, poursuit Jean Remy. Nous avons mis un terrain à sa disposition pour qu’elle puisse aménager une aire multisport à côté de l’école. En contrepartie, elle a accepté de financer les travaux de rénovation de la piste équestre.”

Offrir un cadre de vie convivial et améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, tant en ville que dans les villages, font partie des objectifs du collège communal.

Dans la foulée des discussions avec les représentants de l’établissement scolaire et du club des jeunes de Rachamps, une aire multisport a ainsi vu le jour à proximité de l’école et de la maison de village. Cet espace de loisirs, accessible aux personnes à mobilité réduite, est agrémenté d’une zone de repos comprenant des tables de pique-nique.

L’ensemble, clôturé, permet de se détendre et de pratiquer le basket, le tennis, le badminton, le mini-foot en toute sécurité. Les travaux de rénovation de la piste équestre et d’aménagement de l’aire multisports ont été réalisés par la société bastognarde TVB – Techniques et Valorisation du Bois. Un investissement total de 186 000 euros entièrement financé par la commune de Bastogne.

”Les clôtures de l’aire multisports ont été réalisées avec un mixte bois acier, précise Lionel Schutz de la société TVB. Le revêtement est constitué de tapis synthétique. En ce qui concerne la piste équestre, la pose du nouveau revêtement, composé en partie de granulats de caoutchouc naturel recyclé, est une première dans la région de Bastogne.”

Le bourgmestre Benoît Lutgen et l’échevin des sports Philippe Collignon sont ravis d’avoir concrétisé ce projet qui améliore encore la convivialité au sein du village de Rachamps et des alentours. L’inauguration vient d’avoir lieu en présence notamment des représentants de la société TVB et du cercle hippique.