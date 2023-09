Maxime Monfort promu citoyen d’honneur de Houffalize: "Ça fait plaisir"

L’Aqualien d’adoption ne pouvait, évidemment, manquer le rendez-vous de Nadrin, le Trail du Hérou, où il s’est élancé pour le marathon. Avec succès, puisque s’il termine cinquième d’une épreuve remportée par une ancienne promesse du vélo, Renaud Anselme, Maxime monte sur la première marche chez les masters 1 avec un chrono de 4 h 17’22, soit une moyenne de 9,79 km/h.

Un peu plus tard, alors qu’il récupérait de ses efforts et s’offrait une glace, une surprise l’attendait. La Commune de Houffalize, représentée par les échevins Marc Knoden, Philippe Cara et José Guillaume, a en effet tenu à le mettre à l’honneur.

"Nous attendions ce moment depuis quelque temps, mais ton agenda semble encore plus rempli qu’avant", lâche d’entrée l’échevin des Sports Marc Knoden.

Ce dernier rappelle combien Maxime était "apprécié et respecté par l’ensemble du peloton, s’imposant comme un des meilleurs premiers lieutenants dans les équipes qui ont eu la chance de l’accompagner".

Il évoque également les bons moments passés en compagnie d’un club de supporters enthousiastes et motivés et le parrainage apporté par le coureur à des trophées provinciaux.

L’enfant du pays recevra ensuite la médaille de citoyen d’honneur de Houffalize et sera invité à signer le Livre d’or de la Ville au bas de la page qui lui est consacrée.

De tout temps, le directeur sportif actuel d’Arnaud De Lie, modeste de nature, n’a jamais aimé être mis en lumière. Le geste posé dans son village natal l’a toutefois touché.

"Quatre ans après mon retrait des pelotons, ça fait un peu bizarre, dit-il. Mais ça fait plaisir parce que le moment et l’endroit étaient bien choisis."

C’est la première fois en effet que Maxime se testait sur des sentiers qui l’ont replongé dans son enfance nadrinoise.

Aujourd’hui, pour celui qui restera toujours un merveilleux ambassadeur pour sa commune natale, place au travail, avec la préparation du Grand Prix de Wallonie.