Caves inondées et arbres sur la chaussée : une trentaine d’interventions des pompiers

La soirée de mardi a été chargée pour la zone de secours Luxembourg. Les pluies d’orage ont causé des dégâts principalement dans le nord de la province. Les pompiers dénombrent une trentaine d’interventions liées à des arbres tombés sur la chaussée et des caves inondées. Les communes de Bastogne, Houffalize et Gouvy ont été les plus touchées.