” Une troisième turbine a été installée dans le bâtiment à côté de la centrale, explique la propriétaire Des jerricans d’huile et des pneus ont été jetés dans l’eau. La turbine a été endommagée. Ces dégradations bloquent nos projets de développement du site.”

Lorsqu’il fait chaud, le lac est pris d’assaut. “Par beau temps, des dizaines de voitures se garent à proximité, poursuit la propriétaire. Des gens pénètrent dans notre propriété pour se baigner, malgré l’interdiction. Tous les cadenas que nous avions placés ont été sectionnés. Il arrive que des personnes en état d’ébriété se promènent la nuit avec des chiens.”

Interdit à la baignade, le lac représente un danger, en particulier pour les plus jeunes qui n’hésitent pas à sauter des rochers. “Les secours ont dû intervenir à deux reprises pour des jeunes gens en hypothermie. Nous voudrions éviter un drame mais nous ne savons plus quoi faire pour empêcher les gens d’entrer.”

À cela s’ajoutent les dépôts sauvages d’immondices et les tags constatés notamment sur des portes et la barrière d’accès. Une habitante de la région s’est rendue sur place avec l’autorisation des propriétaires. Elle a fait part de son indignation sur les réseaux sociaux.

” Je suis écœurée, déçue, je n’ai pas les mots pour décrire le manque de respect des gens face non seulement à la nature mais en plus face à un site privé”, souligne-t-elle. Tous les moyens sont bons pour accéder à ce site. Tout ça pour le laisser dans cet état ! C’est un manque de civisme qui devrait être puni. Si on ne verbalise pas, dans deux ans ce sera un dépotoir. Entre les déchets et le risque pour la vie humaine, on attend quoi pour faire quelque chose ?”

Ce lieu qui englobe la centrale hydroélectrique et le lac de l’ancienne carrière est à cheval sur deux communes, Gouvy et Vielsalm. “Nous avons déjà demandé à la police d’intervenir, explique Thibault Willem, premier échevin à Vielsalm. Des policiers se sont rendus sur place. Ces rondes n’ont pas permis de résoudre le problème. Des caméras pourraient, par exemple, être installées par les propriétaires sur la partie privée qui n’est pas de notre ressort.”

À Gouvy, la bourgmestre Véronique Léonard rappelle que sa commune est déjà intervenue, par le passé, pour enlever un dépôt sauvage et des pneus entassés sur la voirie à proximité du parking de la centrale hydroélectrique “L’accès à la carrière reste problématique. Je comprends le désarroi des propriétaires”, conclut-elle.