Un nouvel espace muséal inauguré à Bastogne Barracks

Après “Battle of the Bulge”, le hall dédié à la Bataille des Ardennes inauguré en octobre dernier, “Mechanised Warfare” a été inauguré ce jeudi, en présence du gouverneur Olivier Schmitz et du commandant militaire de la province. Ce nouvel espace muséal propose une plongée dans la Seconde Guerre Mondiale et les innovations techniques qui ont marqué l’histoire.