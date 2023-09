Apprendre à se déplacer autrement qu’en voiture à Bastogne

De nombreux travaux, comme l’aménagement de parkings pour vélo, des pistes cyclables suggérées, l’augmentation des accroches du RAVeL ont déjà été réalisés. La nouvelle rue de Marche fait partie des projets de mobilité importants concrétisés ces derniers mois.

Le boulevard urbain intègre de la végétation entre les bandes de circulation, de nouveaux trottoirs, une piste cyclable et deux nouveaux ronds-points, l’un à hauteur de la rue de l’Étang, l’autre à proximité de la rue de la Croix-Rouge. Il permet d’améliorer la sécurité routière et la mobilité sur cet axe très fréquenté où de nombreux accidents et accrochages se sont déjà produits, par le passé.

Le charroi lourd est ainsi réduit dans toute la ville. Cet aménagement convivial rapproche le quartier de Renval du cœur de ville. Cinq millions d’euros ont, pour rappel, été dégagés par le ministre wallon des travaux public pour la concrétisation de ce projet. Si l’on y ajoute la part communale, le coût total des travaux avoisine les 6 millions d’euros.

La première édition de la journée de la mobilité douce, organisée ce dimanche 17 septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité douce, sera l’occasion d’inaugurer cette nouvelle entrée de ville. L’événement a pour objectif de sensibiliser le public à se déplacer autrement qu’en voiture. De nombreuses animations ludiques et familiales seront proposées au public.

Le bourgmestre, Benoît Lutgen et le collège communal donnent rendez-vous au public à 17 heures, au stand “cuistax” , au rond-point de la rue Croix-Rouge, pour inaugurer officiellement la nouvelle rue de Marche. Si l’ensemble des activités est accessible librement de 13 heures à 18 heures, d’autres nécessitent une inscription au préalable.

Ainsi, l’ASBL Pro Vélo proposera, de 14 à 16 heures, la formation “Ma ville à vélo” pour apprendre à circuler à vélo en ville en toute sécurité. L’inscription est gratuite mais obligatoire sur le site provelo.org.

Les comités Quartier de Renval et Les Fiesseux do vî Renvâ, organiseront une course de cuistax en relais, par équipe de 6 à 12 personnes, de 14 heures à 17 heures. Inscription obligatoire au 0479 42 92 40 ou au 0498 19 67 78.

Enfin, la Commune de Bastogne mettra en jeu un vol en montgolfière. À l’accueil, à la gare du Sud, le public recevra un dépliant à faire poinçonner aux différents stands. Le gagnant sera désigné par tirage au sort.