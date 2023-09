Houffalize : la Sainte-Catherine sans le marché aux camelots

En 1975, le 22 novembre, le Syndicat d’initiative et l’association des commerçants, la remettent sur pied et en font l’un des événements préférés des Houffalois avec la visite de Saint-Nicolas, le concours du plus gros “Magneu d’jotte” ou encore l’élection de Miss Catherinette récompensant une jeune fille de 25 ans toujours célibataire et coiffée du chapeau le plus original.

Dans un communiqué, le Royal Syndicat d’Initiative vient d’annoncer une

“restructuration” des festivités. En cause ? La diminution du nombre de camelots, d’année en année. “L’occupation des bords de la grand-rue par les terrasses ne permet plus l’organisation linéaire du marché, précise le RSI. Celui-ci a, dès lors, dû être regroupé sur la place de l’église, occupée également par un chapiteau où se concentrent les activités festives et le public. Cette évolution a entraîné une désaffection des camelots. Certains ont manifesté leur déception et leur intention de ne plus participer à cette journée la moins rentable de l’année.”

Dans ce contexte, les organisateurs ont décidé de scinder l’événement en créant deux manifestations : la première, le 21 octobre, la fête des ambulants, soit un marché aux camelots, la deuxième, le 25 novembre, la fête de la Sainte-Catherine. Organisée conjointement par le RSI et les bénévoles de Midistilfou et de la Resch, cette deuxième fête reprendra les traditions de l’événement, comme le concours du plus gros “Magneu d’jotte” et l’élection des Catherinettes.