Des animations culturelles dans les églises, sans désacralisation

”La commune de Vielsalm compte 13 églises et, vu la diminution du nombre de prêtres, il a fallu s’organiser, précise l’abbé Frédéric Lutete, curé de Vielsalm. Dans les paroisses de Neuville, Petit-Thier et Ville-du-Bois, l’office est célébré le samedi à 17 heures suivant une tournante toutes les trois semaines. La fréquentation des églises diminue d’année en année et, dans ce contexte, je suis ouvert aux demandes des associations culturelles.”

Le prêtre précise qu’il a fixé les conditions avant d’accepter la demande de la confrérie salmienne. “Pour ce type d’affectation secondaire, il ne faut pas en référer à l’évêché. Le curé peut marquer son accord pour autant que l’événement cadre avec le caractère sacré du lieu. On ne peut pas faire n’importe quoi : j’ai, par exemple, demandé aux organisateurs de pas dépasser l’autel.”

La confrérie, en panne de local, a remercié le prêtre en lui conférant, comme à trois autres personnes, Michel Tourbach, médecin admis à la retraite, Jonathan Lallemant, de l’ASBL Val du Glain Terre de Salm et Philippe Winand, président des Macralles, le titre de cueilleur d’honneur, soit membre Honoris Causa.

Le premier échevin Thibault Willem indique que les affectations secondaires sont appelées à se multiplier dans les églises salmiennes dans les années qui viennent. “Les coûts pour la commune sont importants et le taux de fréquentation est en baisse, souligne-t-il. En 2022, le budget des fabriques d’église représentait un montant de 66 000 €. Il est nécessaire de mieux rentabiliser l’espace, sans arrière-pensée. Cela dit, nous ne voulons rien imposer.”

Le projet de double affectation de l’église de Vielsalm, sans désacralisation, reste dans les cartons du collège communal. “Vielsalm ne dispose pas de salle d’une capacité de plus de 300 personnes pour accueillir des activités événementielles et culturelles, poursuit-il. L’idée serait de conserver l’aspect sacré et de continuer à organiser des offices mais qu’à d’autres moments, des conférences, des concerts, pas de musique rock, évidemment, puissent être organisés après avoir masqué tous les signes religieux. Nous en avons déjà discuté, de manière, informelle avec les fabriciens.”

Quant à la chapelle de Burtonville, où l’on ne célèbre plus la messe, le collège envisage toujours une désacralisation mais n’a encore pris aucune décision dans ce sens.