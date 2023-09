Les travaux de réfection de la traversée de Sterpigny et Halconreux vont débuter

À ce stade de la procédure, la date de reprise des travaux n’a pas encore été fixée. On se souvient que le collège avait ordonné la fermeture du chantier après avoir constaté des dysfonctionnements pénalisant les riverains. Il avait ensuite renoncé au marché et effectué une remise en état sommaire de la voirie et des conduites en attendant la désignation d’une autre entreprise.

En mars dernier, le conseil communal a marqué son accord sur l’actualisation du cahier spécial des charges, le métré estimatif et les conditions et mode de passation du marché inscrit dans le cadre du PIC 2019-2021 afin d’être prêt dans les délais et pouvoir relancer le dossier dès que possible. Cette anticipation a permis aux entreprises intéressées de remettre une offre plus rapidement.

En ce qui concerne les travaux à réaliser dans les traversées de Sterpigny et Halconreux, où la voirie régionale est en très mauvais état, une bonne nouvelle a été annoncée. Les demandes répétées des riverains ont été entendues par la direction des routes au SPW. Les travaux de réfection d’environ 1 km de voirie dans chaque localité débuteront dans les prochains jours.

Quant au hall sportif, le chantier a débuté il y a une dizaine de jours. Les travaux de terrassement sont en cours. Signalons encore que six nouveaux jeunes conseillers du conseil communal des enfants ont prêté serment et qu’en matière de distribution d’eau, les mesures de restriction n’ont pas encore été levées. Cela dit, la situation s’améliore, les indicateurs sont meilleurs et la levée des restrictions pourrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine.