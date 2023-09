Sanctions administratives : les infractions “arrêt et stationnement” ont doublé en un an !

Dans le cadre de la présentation du bilan chiffré du service des sanctions administratives provincial par la députée provinciale Coralie Bonnet, en charge du Bureau des amendes administratives de la Province, et par le fonctionnaire sanctionnateur provincial, Xavier Leclere, il a été précisé que pour les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, une seule sanction est possible, à savoir une amende administrative d’un montant fixe prédéfini, soit 58 € pour la première catégorie et 116 €, pour la seconde.

L’an dernier, 324 infractions environnementales ont été constatées, contre 193 en 2021. Si les infractions de première catégorie – les plus graves – font l’objet d’une sanction pénale, les autres sont punissables d’une amende administrative dont le montant est compris entre 150 et 200 000 € (2e catégorie), 50 à 15 000 € (3e) et de 1 à 2 000 € (4e). À titre d’exemple, le jet d’un mégot sur le sol “coûte” 200 € et une perception immédiate peut être appliquée. En ce qui concerne les infractions administratives et mixtes, elles sont en légère augmentation : 526 en 2021, contre 584 en 2022.

Quant au nombre de PV traités par le service provincial, il a augmenté en trois ans : 1 491 (2019), 2 024 (2020), 1 846 (2021) et 3 248 (2022). Des chiffres à prendre évidemment avec des pincettes. Si la province compte actuellement une cinquantaine d’agents constatateurs, qui ont suivi leur formation en dehors du territoire provincial, à Namur ou à Liège, toutes les communes n’en disposent pas. 60 % des constatations sont encore rédigées par les services de police. 43 des 44 communes recourent au service provincial. Seule Arlon a son propre fonctionnaire sanctionnateur.

Dans ce contexte, la Province a décidé d’organiser une formation d’agent constatateur à l’Institut Provincial de formation à Bastogne. Il s’agit d’une formation de base de 40 heures réparties sur cinq journées. Le coût de 573 € par participant est payé par l’employeur, en l’occurrence la commune, ou par le demandeur d’emploi. Objectifs ? Comprendre le phénomène des incivilités et la philosophie de la loi sur les sanctions administratives communales, connaître le fonctionnement d’une zone de police ou encore connaître les éléments de base pour effectuer un constat. Actuellement, neuf personnes suivent cette formation.