Mise à disposition de locaux à la Maison Lambert : “Les confréries doivent être mises sur un pied d’égalité !”

” Cette ASBL souhaite tenir dans ces locaux sa réunion mensuelle et mettre en place un musée des confréries de la province de Luxembourg, en y installant une vingtaine de mannequins aux couleurs des différentes confréries, a précisé le bourgmestre. La mise à disposition débutera le 1er octobre 2023 et se terminera le 31 décembre 2024. Cette occupation se fera à titre gratuit, moyennant le paiement des charges liées au chauffage, à l’électricité et à la consommation en eau.”

La conseillère Stéphanie Heyden (min.) a indiqué que son groupe Comm’vous est favorable à la mise à disposition de locaux mais, qu’une fois de plus, la forme la gêne. “C’est au conseil communal de décider de l’affectation de locaux communaux, pas au collège. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la loi. Une fois de plus, vous nous demandez d’approuver une décision du collège.”

La mandataire a ensuite regretté que le principe d’égalité de traitement entre les demandeurs ne soit pas respecté. “La confrérie de la Myrtille se réunit tous les mois. Chaque fois elle contacte la commune pour pouvoir disposer d’une salle de réunion dans la maison du Parc. Elle n’était même pas au courant de cette mise à disposition !”

Quant au projet d’installer un musée des confréries de la province, si l’idée mérite l’attention, c’est à la confrérie la plus ancienne et ancrée dans le centre de la province à la concrétiser et c’est au Conseil Noble que ce projet doit être discuté. Elle a ajouté que des contacts pris avec le service technique communal et à ce jour, il n’existe aucun moyen de vérifier la consommation des charges partagées en eau, électricité, chauffage.

De son côté, François Rion (min) a indiqué que l’idée de l’espace muséal est bonne mais qu’il convient de l’élargir. “C’est un endroit parfait pour le tourisme. Pourquoi ne pas y ramener le musée de la vie salmienne ? Chaque fois qu’une association cherche des locaux, le collège les oriente vers la Maison Lambert : il ne faut pas casser l’éclat de cette propriété ! Le collège doit lancer la discussion et être à l’écoute des avis des habitants. Il faut que la démarche soit collective avant de dispatcher.”

Le bourgmestre Elie Deblire a mis un terme au débat en précisant qu’il ferait en sorte que les confréries se rencontrent mais n’a pas reporté le point. Au vote : majorité contre opposition.